Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer\'den \'\'Oğlumu kaçırdılar\'\' diyen Deniz Uğur\'a yanıt

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Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

Ünlü televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar önceki gece saat 01.00 sıralarında evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Oğlu Poyraz'ın araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın düşmeye bağlı olarak ciğerine darbe aldığı öğrenildi. Yoğun bakımda olan gazeteci entübe edildi. Aile ve hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"OĞLUMU GÖSTERMİYORLAR"

Sağlık durumu merak edilen Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur da kaza sırasında evde olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını açıkladı. Instagram hesabından video yayınlayan Uğur, çocuğunun şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın üvey kızı Ayşe Nazlı tarafından kendisine gösterilmediğini öne sürerek "Çocuğuma ulaşamıyorum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneden Poyraz'ı Nilüfer'in de kızı Ayşe Nazlı'nın aldığını söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Şu anda karakola gidiyorum, haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım" dedi.

"POYRAZ ANNESİYLE KALMAK İSTEMİYOR"

Deniz Uğur'un sözlerinin ardından Reha Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral bir açıklama yayınlayarak "Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmi makamlar önünde beyan etmiştir. Bu süreçte dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir" ifadelerine yer verdi.

NİLÜFER'DEN İDDİALARA YANIT

Nilüfer, Deniz Uğur'un iddialarını kabul etmeyerek "Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Muhtar'ın bir an önce iyileşmesi" dedi.