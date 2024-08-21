Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer'den ''Oğlumu kaçırdılar'' diyen Deniz Uğur'a yanıt - Son Dakika
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Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer'den ''Oğlumu kaçırdılar'' diyen Deniz Uğur'a yanıt

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Ünlü sunucu ve gazeteci Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi devam ederken velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz iddiaya göre; şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu. Bu iddialara yanıt veren Nilüfer, ''Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey olabilir'' dedi.

21.08.2024 10:46
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Ünlü televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar önceki gece saat 01.00 sıralarında evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Oğlu Poyraz'ın araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın düşmeye bağlı olarak ciğerine darbe aldığı öğrenildi. Yoğun bakımda olan gazeteci entübe edildi. Aile ve hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"OĞLUMU GÖSTERMİYORLAR"

Sağlık durumu merak edilen Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur da kaza sırasında evde olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını açıkladı. Instagram hesabından video yayınlayan Uğur, çocuğunun şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın üvey kızı Ayşe Nazlı tarafından kendisine gösterilmediğini öne sürerek "Çocuğuma ulaşamıyorum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneden Poyraz'ı Nilüfer'in de kızı Ayşe Nazlı'nın aldığını söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Şu anda karakola gidiyorum, haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım" dedi.

Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer'den 'Oğlumu kaçırdılar' diyen Deniz Uğur'a yanıt

"POYRAZ ANNESİYLE KALMAK İSTEMİYOR"

Deniz Uğur'un sözlerinin ardından Reha Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral bir açıklama yayınlayarak "Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmi makamlar önünde beyan etmiştir. Bu süreçte dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer'den 'Oğlumu kaçırdılar' diyen Deniz Uğur'a yanıt

NİLÜFER'DEN İDDİALARA YANIT

Nilüfer, Deniz Uğur'un iddialarını kabul etmeyerek "Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Muhtar'ın bir an önce iyileşmesi" dedi.

Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer\'den \'\'Oğlumu kaçırdılar\'\' diyen Deniz Uğur\'a yanıt

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Son Dakika Magazin Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer'den ''Oğlumu kaçırdılar'' diyen Deniz Uğur'a yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! Nilüfer'den ''Oğlumu kaçırdılar'' diyen Deniz Uğur'a yanıt - Son Dakika
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