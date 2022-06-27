Yakın dostu Ümit Sayın da güzel şarkıcının nikah masasına oturduğu takdirde beşi bir yerde takacağını söyleyerek ünlü şarkıcıya evlenmesi için adeta baskı yaptılar.

Siyah straplez yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkan Reyhan Karaca , hem göze, hem de kulağa hitap etti. Konserin ilerleyen dakikalarında hareketli şarkılarıyla sevenlerini coşturan ikili, herkesi oynattı.

Kaynak: Snob Magazin

Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Reyhan Karaca'ya Kuliste 'Evlen 'Baskısı - Son Dakika

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