Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar - Son Dakika
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Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar

25.05.2022 12:51
Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar

Benzine ödediği paraya isyan ederek gündeme gelen 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında yaklaşık 4 milyonluk icra takibi başlatıldı. İşte detaylar...

Benzine ödediği paraya isyan eden ve yapılan yorumlara sosyal medyadan "Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi… 'Silivri soğuktur' şakasını yapmayı bırakın. Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam da alsınlar" diyerek tepkisini gösteren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın başı dertte.

DAVALIK OLDULAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Riba Events adlı organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit, 23 Eylül 2019'da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reymen'e dava açmıştı.

Cerit, Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.

CEZAYA ÇARPTIRILDI

Davayla ilgili son gelen haberlere göre mahkeme yargılama masraflarının ve 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle Rıza Cerit'e ödenmesine karar verdi. Cerit, avukatı Eda Salman aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL'lik icra takibi başlattı. Reynmen tebligat eline ulaştıktan 7 gün içerişinde ödeme yapmak zorunda… Ödeme yapılmadığı sürece tutarının miktarı da artacak.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen kimdir, nereli, gerçek adı ne; Reynmen gerçek adıyla Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Sivaslı olan Yusuf Aktaş'ın babası Azerbaycan göçmenidir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, tanınmadan önce babasıyla halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanan Aktaş, daha sonra geçiş yaparak günümüzde Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diss şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen "Enes Batur'u aradım" adında bir video çekerek kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar
Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar
Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar

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Kaynak: Snob Magazin

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SON DAKİKA: Reynmen'e Büyük Şok! Mahkeme Flaş Karar - Son Dakika
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