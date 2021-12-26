Reynmen, Sivas'ta eksi 11 derecede konser verdi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali akşam saatlerinde sıfırın altında 11 derecede devam etti. Atatürk ve Kongre Müzesi'nin yanında yer alan alana kurulan sahnede şarkıcı Reynmen, hayranlarıyla buluştu. Konser alanında eğlenenler renkli görüntüler oluşturdu.

"ÇEVRE İLLERDEN GENÇLER GELDİ"

Konser sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış Festivali'ne çevre illerden de vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Bilgin, "Gençlerimize, büyüklerimize her kesime Sivas'ın lezzetlerini ve güzelliklerini anlatıyoruz. Şehrimiz bir üniversitesi şehri ki bugün buradaki kalabalık sadece Sivas'tan değil. Meydanı gezerken gördük ki, Amasya, Tokat ve Kayseri gibi çevre illerden birçok genç buraya gelmiş. Kışın Kış festivali yazın ise Gardaşlık Festivali ile Sivas'ta güzellikleri artırmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÖFKEMİ VE STRESİMİ ATMAYA GELDİM"

Konseri izleyen Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Afra Yazgül Binak, "Hava çok soğuk. Okulda final haftasındayız. Bütün öfkemi ve stresimi burada atmaya geldim. Kuşadası'nda yaşıyorum. Bu duruma alışığım ve buraya geldim. Zaten hareket halindeyiz. Hareket halinde olduğumuz için üşümüyorum" dedi.