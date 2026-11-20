Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bir çanta markası için gerçekleştirdiği reklam çekiminde bebeğiyle birlikte kamera karşısına geçti. Cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü yıldız, bu kez anneliği ve modayı bir araya getiren pozuyla dikkat çekti. Rihanna'nın çıplak şekilde bebeğini kucağına aldığı fotoğraf, reklam kampanyasının en çarpıcı karelerinden biri oldu.

BEBEĞİYLE ÇIPLAK POZ VERDİ

38 yaşındaki Rihanna, reklam çekiminde herhangi bir kıyafet giymeden objektiflerin karşısına geçti. Bebeğini kucağında tutan ünlü şarkıcı, vücudunun bir bölümünü siyah bir çantayla kapattı. Koyu renkli bir fon önünde gerçekleştirilen çekimde Rihanna'nın uzun saçları ve doğal görünümü dikkat çekti.

Ünlü yıldızın bebeğini kendisine sarılarak tuttuğu karede, siyah çanta da reklamın öne çıkan unsurlarından biri oldu.

ANNELİĞİ VE MODAYI BİR ARAYA GETİRDİ

Müzik kariyerinin yanı sıra moda dünyasındaki çalışmalarıyla da tanınan Rihanna, reklam çekiminde bu kez bebeğiyle birlikte yer aldı. Ünlü şarkıcının alışılmış moda pozlarından farklı olarak çocuğuyla kamera karşısına geçmesi, çekimin en dikkat çekici ayrıntısını oluşturdu.