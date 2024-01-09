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RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti - Son Dakika
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RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

RTÜK'ün iki kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yayınlanmadı. Dizinin yönetmeni Ömür Atay sosyal medya hesabından dizinin yayınlanmamasına ve sektöre tepki gösterdi.

09.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:26
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RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dün akşam ekranlara gelmedi. Dizinin yönetmeni olanlara isyan edip sektörde kendilerini yalnız bırakanlara sitem etti.

CEZA ONAYLANDI

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bazı sahnelerden dolayı tepkilerin hedefi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a verilen iki kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

"SANSÜRE HAYIR' DİYEN YOK"

Dizinin yönetmeni Ömür Atay X hesabından yaptığı paylaşımda sansüre ve dizi sektörüne tepki gösterdi. Atay, "Yayın yok. Sektörden 'sansüre hayır' diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
RTÜK\'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
YORUMLAR (10)
  • Serkan Çakar: insanları sürekli manipüle etmek için cins cins dizi yayınlıyor bu fox. hepsi kaldırılmalı Yanıtla 48 88
  • idris sağsöz: neden onca mafya dizisi var onlara neden ceza verilip yayından kaldırılmıyor... sokaklar kabadayıdan mafyadan geçilmiyor... Yanıtla 77 9
  • Necati Kaya: Serkan hayırdır taklayamı başladın.Başına taşmı düştü. 14 18
  • Zeliş B.: Dizinin ceza almasının sebebi açık saçık yada mafya dizisinin olmaması.Eger ki bu şartları sağlasaydı hiç bir sorun görülmezdi.. Yanıtla 25 4
  • osman k: türkiye deki durumun dışarıdan bir gözle nasıl göründüğü konusunda çok önemli bir diziydi bu yazık olmuş açıkçası normalde hiç dizi seyretmeyen biri olarak bu dizinin diğer bölümünü iple bekliyordum. ayrıca senarist ve yönetmeni de tebrik ederim sağ ve sol tutmadan ortadan anlatıyorlardı. Yanıtla 23 3
  • Unutan Unutan: Bir çin atasözü derki köpekler istiyor diye atlar ölmez Yanıtla 16 3
  • Serkan Çakar: takla güvercinde olur kral 3 11
  • Unutan Unutan: bir çin atasözü şöyle der itler istiyor diye atlar ölmez Yanıtla 8 3
  • süleyman hakan gökşen: tarikatların ne mal oldukları ortaya çıkmaya başlayınca, rtük devreye girdi... iyi de yayımlananlar yalan mı ? yalansa en ağır cezayı ver, değilse neden karşı çıkılıyor? millet öğrenmesin diye, bunlar Konya'da Ensar Vakfındaki olaylara da çıkıp, bir defadan ne olacak diyenler... Yanıtla 0 0
  • ramazan yazar: Bölücü kavgacı silahlı aldatmali düşmanca değil kenetleyici yardımsever halkçı sevgi saygı sadakat aşk birlik aşılayan diziler olmalı.digerleri yasak ceza ve iptal edilmeli Yanıtla 0 0

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Son Dakika Magazin RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti - Son Dakika
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