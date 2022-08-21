Yayın tarihinin ertelendiği iddia ediliyordu! İzleyicinin beklediği haber geldi

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Müge Anlı, 15. sezonuyla cinayetten kayıplara, yankı uyandıracak gibi konulara imza atmayı planlıyor.

İDDİALAR ASILSIZ

Milyonları ekrana toplayan programın stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı 5 Eylül'e ertelendiği iddia ediliyordu. Programın ertelendiği ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

29 AĞUSTOS'TA EKRANDA

Geri sayımı başlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, 15. sezonu için 29 Ağustos'ta ekranda olacak.