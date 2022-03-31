Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti

31.03.2022 09:03
Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti

Sadakatsiz'de dün akşam Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başladı.

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derini her şeyi Volkan'a itiraf etti

Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır.

Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derini her şeyi Volkan'a itiraf etti

Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

YORUMLAR
500
Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacak? Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacak? Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Cansu Dere, Sadakatsiz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
08:24 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Mart güncel altın kuru!
08:16 Ayın son gününde döviz kurlarında son durum: 31 Mart'ta Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:01 Yasin'den Survivor All Star'a veda
07:58 Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement