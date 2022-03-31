Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti - Son Dakika

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır.

Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?