Hayranlarına Müjdeyi Verdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Hayranlarına Müjdeyi Verdi!

10.08.2022 23:02
Hayranlarına Müjdeyi Verdi!

'Sadakatsiz' dizisiyle hayran kitlesini genişleten Melis Sezen, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Sezen, sevenlerine müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Basın mensuplarına poz veren Melis Sezen, "Arkadaşlarım ile yemeğe geldim." dedi.

"YENİ BİR DİZİYE BAŞLAYACAĞIM"

Yeni projeleri hakkında ser verip sır vermeyen oyuncu "Dijital bir platformda yeni bir diziye başlayacağım. Proje şimdilik gizli olduğu için pek bir şey söylemeyeyim" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

"ALAÇATI'DA GÜZEL BİR TATİL YAPTIM"

Yaptığı tatil hakkında konuşan Melis Sezen, "Alaçatı'da çok güzel bir tatil yaptım. Dinlendim, iyi geldi bana bu tatil." ifadelerini kullandı.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Melis Sezen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayranlarına Müjdeyi Verdi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 23:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Hayranlarına Müjdeyi Verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement