Sadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti - Son Dakika
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Sadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti

21.07.2023 16:08

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, tatilde denizin ortasında botu bozulunca yüzerek botu karaya çekti. 58 yaşındaki Saran, bu anları Instagram hesabından paylaşarak kaslı vücudunun haklarını verdiğini belirtti.

Kariyerinin yanı sıra adı Birce Akalay ve Emina Jahovic gibi isimlerle aşk dedikodularına karışan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, bu sefer de tatilde yaşadığı olayla gündeme geldi. Denizin ortasında botu bozulan Saran, yüzerek botu karaya çıkardı.

KASLI VÜCUDUNUN HAKKINI VERDİ

58 yaşındaki Saran, denizin ortasında mahsur kalınca botu kendisine bağlayarak yüzerek karaya çekti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saran, "Kurda neden boynun kalın demişler 'işimi kendim görürüm ondan' demiş" notunu düştü. Beslenmesine ve sporuna özen gösteren 58 yaşındaki Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde spor salonunda paylaşım yaparak karnındaki baklavaları göstermişti.

Saadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti
Saadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti
YORUMLAR (3)
  • TEMEL DÜNDAR: Saran Holding bugünlerde zararda galiba hem tekneye bakım yaptırmamış hem de bir çift kürek alamamışmı Sadettin bey Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Zafer: Sıradan bir vatandaş olarak bu kadar zengin birinin yaptığı bir şeyi takdir edeceğimi Ben de hiç düşünmezdim. Ama videoyu seyrettikten sonra tebrik etmemek olmazdı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamuran Sertkaya: vay ve aman ne zor bişey Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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