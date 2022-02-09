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Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı... - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı...

09.02.2022 19:41

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'den ilk açıklama geldi. İşte sıcak gelişmenin perde arkası..

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

BURSA'DA YAKALANDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı.

13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Yeşil sorgulanması için İstanbul'a getirilecek.

ECE ERKEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmeyi büyük bir mutlulukla karşılayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sunucu eşi Ece Erken, "Seccad Yeşil yakalandı! Allah'ıma şükürler olsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve tüm organize şube ekibine teşekkür ederim. Eşimin canını alanların müebbet hapis cezası almalarını temenni ediyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü. Yasak kardeşlerin "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedikleri öğrenildi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı...

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Bomba Gelişme! Ece Erken Açıkladı... - Son Dakika
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