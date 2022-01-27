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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler

27.01.2022 08:59

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında gözyaşlarına boğularak "Vücuduna 7 kurşun isabet etti, hastanede kan kaybından öldü" dedi.

Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

SERENGİL: HAİN BİR SALDIRIDA HAYATTAN KOPARILDI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil canlı yayında yaptığı açıklamada "Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerine boşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün artık ölsem de gam yemem demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum" dedi.

Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler

BALİ: VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali ise "Kıymetli abim. Vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın" şeklinde konuştu.

"ECE'DEN HABER ALAMIYORUZ"

Yakın arkadaşı Ece Erken'den saatlerdir haber alamadıklarını söyleyen Bali, sözlerine şöyle devam etti: "Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor."

YORUMLAR (1)
  • Esra: Şafak kızlarıyla uyusun diye ece başka odada yatardı... Keşke ece hanım o ailenin üzerine karabulut gibi çökmeseydi o çocuklar hep babalarıyla aynı çatı altında yaşasaydı ne olurdu hırs sosyetik süslü hayat sonuç bu yazık benan hanıma ve kızlarına eceye hiç bişey olmaz 1 yada 2 sene sonra başka hayatlar olan şafagın kızlarına oldu Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler - Son Dakika
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