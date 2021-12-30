Şafak Sezer'den Hülya Avşar'ın ''Simit'' çıkışına gönderme: Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim

Ferman Toprak, geçtiğimiz gün "Seni Almadan Gitmem" isimli yeni şarkısına Şafak Sezer yönetmenliğinde klip çekti. Riva Kuş Evi Restaurant'da gerçekleştirilen klip çekiminde Ferman Toprak ve klip yönetmeni Şafak Sezer mangal başına geçti.

MANGALDA SİMİT KIZARTTI

Set ekibine et pişirerek servis eden ikili ziyafetin ardından Hülya Avşar'ın simit açıklamasına esprili bir şekilde gönderme yaptı. Şafak Sezer mangalda simit pişirerek Hülya Avşar'ın simit açıklamasına "Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim." esprisiyle çevresindekilere kahkaha attırdı. Sezer, ardından da "Hülya benim canım. Ben çok severim Hülya Hanım'ı. Benim aramı açmayın kendisiyle. Ben sadece mizah yapıyorum." şeklinde konuştu.

"NE YAPTIYSAM KİLO VEREMEDİM"

Çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki eski dost, açıklamalarıyla kahkaha tufanı yaşattı. Pandemi sürecinde çok kilo aldığını söyleyen Şafak Sezer şöyle konuştu: " Mutfakta ben yağ üzerine çalışıyorum. Her yolu denedim. Ne yapsam hiçbir şey olmuyor. Liposakşın yaptırdım ama yine de kilo veremedim."

"ÖZCAN BU HAVALARDA ÇIPLAK GEZMEZ"

Ayrıca Ferman Toprak'ın klipteki yeni imajını çok beğendiğini vurgulayan Safak Sezer, Berdan Mardini'nin son dönemde sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları şöyle değerlendirdi: "Berdan'ı çok beğeniyorum. Özcan Deniz Berdan'ı aramış, birader hayırdır sanki kendime bakıyorum demiş. Kendi fotoğrafı diye bakmış. Çok benziyorlar ama bence Özcan bu havalarda çıplak gezmez" diyerek güldürdü.