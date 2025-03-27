Şafak Sezer ve Berdan Mardini aynı gün ameliyat masasına yattı

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcı Berdan Mardini, aynı gün ameliyat masasına yatarak anjiyo oldu. Kalp damarına stent takılması için hastaneye giden Sezer'e eşlik eden Mardini, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Prof. Dr. Hasan Turhan'ın önerisiyle kontrolden geçen şarkıcı, kendisinin de aynı operasyona ihtiyacı olduğunu öğrenince apar topar ameliyata alındı.

Ameliyat sırası geldiğinde ise ikili arasında tatlı bir çekişme başladı, "Önce sen gir!", "Yok, önce sen!" diye atışan ünlüler, hastane koridorlarında neşeli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Sonunda doktorların belirlediği sırayla ameliyat olan ünlü isimler, operasyon sonrası yoğun bakımda bir gece geçirdi.

TABURCU OLDULAR, SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hürriyet'in haberine göre, aynı saatlerde operasyon geçiren ikili, bir gece yoğun bakımda gözlem altında kaldıktan sonra sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Şimdi dinlenme sürecinde olan Mardini ve Sezer'in sevenleri, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Hayranları, iki sevilen ismin de sağlıklarına kavuşmasına sevinirken, sosyal medyada "Böyle dostluk herkesin başına" yorumları yapıldı.