Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü - Son Dakika
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Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü

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Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın 'Dünya Güzellerim Tatilde' isimli programda hamamda birbirlerini yıkadıkları görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

20.01.2025 14:22  Güncelleme: 14:31
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Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın bir araya geldiği "Dünya Güzellerim Tatilde", yeni bölümüyle ekrana geri döndü. Yeni bölümde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın hamamda yıkandığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda yayından kaldırılan Dünya Güzellerim Tatilde, seyirciye büyük bir sürpriz yaparak geri döndü.

HAMAM GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞIRTTI

Youtube'da yayımlanmaya başlanan programın ilk bölümünde Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'un hamamda birbirlerini yıkadıkları anlar gündem oldu. Yemeklerle hamam sefası yapan ikili, daha sonra birbirlerini yıkadı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın hamamdaki o hallerine "Hamam sefaları muhteşemdi", "Günlük eğlence dozumuzu alalım", "Hamam bölümleri için Bülent Ersoy'u nasıl ikna ettiniz" gibi yorumlar geldi.

Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü
Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü
Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü
Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü

Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Sagdic:
    çocuklarınıza izletmeyin 25 0 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    iğrenç 18 0 Yanıtla
  • Ali null:
    büloşun Allah için sesi güzel gerisi boşşş 2 4 Yanıtla
  • Behzat:
    Allah şahit midem bulanıyor bunlardan. 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    kısıtlanmalı Ferhat eserin grubu 4 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    hamileler ve çocuklar için uygun değildir. çıkan boyayla bir ev boyanırdı zahar 3 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    adamsın 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü - Son Dakika
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