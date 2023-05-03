Safiye Soyman estetik ameliyatı olduğu bölgeleri teker teker anlattı: Yüzümü gererek kulağımın arkasında topladılar - Son Dakika
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Safiye Soyman estetik ameliyatı olduğu bölgeleri teker teker anlattı: Yüzümü gererek kulağımın arkasında topladılar

03.05.2023 15:13

Mart ayında boyun gerdirme ameliyatı olan Safiye Soyman, haftalar sonra katıldığı canlı yayında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri sıraladı. Boyun, gıdı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığını belirten Soyman, "Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.

"BOYNUMU ÇEKEREK KULAĞIMIN ARKASINA TOPLADI"

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Safiye Soyman, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzünü gerdiren Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş. Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum sonra da Seda Sayan'ı götürdüm."

Safiye Soyman yaptırdığı estetikleri bir bir sıraladı: Yüzümü gererek kulağımın arkasına topladı

"YÜZÜMDE BİR YERİMİ DOLDURTMADIM"

"Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce Jawline (çene hattı dolgusu) yapılmıştı. Doktorumda da yüzümün şişirilmemesi istedim. Bir yerimi doldurtmadım. Bende ego sıfır, özgüven tavan. O yüzden de yaptırdığım her şeyi söylüyorum." Safiye Soyman, cildinin kırışmaması için de sırt üstü yattığını söyledi.

Safiye Soyman yaptırdığı estetikleri bir bir sıraladı: Yüzümü gererek kulağımın arkasına topladı
YORUMLAR (1)
  • murat atis: Şu estetikler yüzünden insanlıktan çıkıyorsunuz. Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Safiye Soyman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman estetik ameliyatı olduğu bölgeleri teker teker anlattı: Yüzümü gererek kulağımın arkasında topladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safiye Soyman estetik ameliyatı olduğu bölgeleri teker teker anlattı: Yüzümü gererek kulağımın arkasında topladılar - Son Dakika
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