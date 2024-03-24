Sağlık Bakanı Koca\'dan Kadir İnanır\'ın durumuyla ilgili açıklama: Uyandırılması planlanıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat edilen Kadir İnanır'ın klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılmasının planlandığını ifade etti.

Kadir İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Bakan Koca ise Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"AMELİYAT YAPILDI, UYANDIRILMASI PLANLANIYOR"

Bakan Koca, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir.

Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır.

Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

JÜLİDE KURAL'DA AÇIKLAMA GELDİ

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural pıhtının temizlendiğini açıklayarak "Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de atlatacaktır" dedi.