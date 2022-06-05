Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu

05.06.2022 14:51
Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu

Yeşilçam'ın yıldızları Kadir İnanır ve Türkan Şoray, yıllar sonra Eskişehir'de buluştu. İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışına katılan ikili, tekneyle iş insanı Gürdal Abacı'nın sahibi olduğu Gaga restorana geçti. Abacı'nın misafir ettiği İnanır'ın gözündeki kızarıklık ise dikkatlerden kaçmadı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi.

İkili Eskişehir'deki İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Gürdal Abacı'nın sahibi olduğu Eskişehir'in tek ada restoranı Gaga'ya tekneyle geçen Yeşilçam'ın yıldızları, burada yemek yiyip eğlendi.

İş insanı Gürdal Abacı sahibi olduğu Gaga adlı restoranda Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ı misafir etti.

Gold Film'in sahibi Faruk Turgut ile Eskişehir'e gelen Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı.

Geçen yıl sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat olan İnanır'ın gözüne yabancı bir cisim kaçtığı için kızarıklık oluştuğu ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu
Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu
Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu
Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu

YORUMLAR
500
Eskişehir'de açılışa katılan Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık sevenlerini korkuttu! Eskişehir'de açılışa katılan Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık sevenlerini korkuttu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi
Kaynak: Snob Magazin

Türkan Şoray, Kadir İnanır, Eskişehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement