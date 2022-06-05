Sağlık Sorunları Yaşıyordu! Gözündeki Kızarıklık Korkuttu

'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi.

İkili Eskişehir'deki İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Gürdal Abacı'nın sahibi olduğu Eskişehir'in tek ada restoranı Gaga'ya tekneyle geçen Yeşilçam'ın yıldızları, burada yemek yiyip eğlendi.

İş insanı Gürdal Abacı sahibi olduğu Gaga adlı restoranda Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ı misafir etti.

Gold Film'in sahibi Faruk Turgut ile Eskişehir'e gelen Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı.

Geçen yıl sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat olan İnanır'ın gözüne yabancı bir cisim kaçtığı için kızarıklık oluştuğu ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.