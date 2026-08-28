Sagopa Kajmer, Ordu'da Coşku Dolu Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Sagopa Kajmer, Ordu'da Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Sagopa Kajmer, Ordu\'da Coşku Dolu Bir Konser Verdi
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Sagopa Kajmer, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı Ordu'da, altıncı konser akşamında Sagopa Kajmer sahneye çıktı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda hayranlarıyla buluşan sanatçı; kendine özgü tarzı ve geniş repertuvarıyla rap müzik tutkunlarına coşku dolu bir gece yaşattı.

Türkçe rap müziğin kendine özgü isimlerinden Sagopa Kajmer, Ordu Kültür Yolu Festivali'nin altıncı akşamında Tayfun Gürsoy Parkı'nda sahne aldı. Aralarında "366. Gün", "Neyim Var Ki" ve "Oldu Olanlar" gibi sevilen şarkılarının yer aldığı repertuvarını seslendiren şarkıcı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sagopa Kajmer'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Ordulular, alkışlarıyla konserin coşkusunu artırdı. Kendine has yorumunu güçlü sahne enerjisiyle birleştiren Sagopa Kajmer, konser boyunca seyircisiyle sıcak bir iletişim kurdu. Sanatçı, sahne enerjisi ve hayranlarıyla kurduğu yakın iletişimle Ordu Kültür Yolu Festivali'nin altıncı konser akşamına renk kattı.

Ordu Kültür Yolu Festivali; konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla 30 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sagopa Kajmer, Ordu'da Coşku Dolu Bir Konser Verdi - Son Dakika

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