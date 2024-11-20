Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki

Şahan Gökbakar\'dan CHP lideri Özgür Özel\'e tepki

Gündeme dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı. Gökbakar'ın Özel'e kullandığı ifadeler çok konuşuldu.

20.11.2024 08:25
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e veryansın etti. Ünlü komedyen, Özgür Özel'e dair yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Gökbakar, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel için "ana muhalefet minderi" ifadelerini kullanarak, toplumsal muhalefet oluşturma sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

"GÜNDEMLE İLGİLİ BİR TWEET ATIN"

Gökbakar paylaşımını, "Aman şimdi kim toplumsal muhalefeti örgütleyecek mi diyorsunuz? O zaman yaslanın arkanıza ve gündemle ilgili bir tweet atın" diyerek tamamladı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olunca pek çok yorum ve beğeni aldı.

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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sk 06:
    konuşana bak Kaçak yapıcı hırsız 9 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    işleri güçleri parti konser bu partinin 9 7 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bu şahan ne bir ivedik çekti herkesi eleştiriyor ayı 8 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    chp=3maymun 9 3 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Al birini vur otekine muhabbeti.. 0 0 Yanıtla
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