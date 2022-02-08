Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Adisyondaki fiyatlar, piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan oyuncu Şahan Gökbakar da duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu.
"Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.
İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Magazin › Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı! - Son Dakika Magazin