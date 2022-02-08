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Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı! - Son Dakika

Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!

08.02.2022 13:46

Oyuncu Gökbakar, sosyal medya hesabından TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'ne ait adisyonu paylaştı. Fiyatlara isyan eden Şahan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Adisyondaki fiyatlar, piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan oyuncu Şahan Gökbakar da duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"BU GERÇEK Mİ?"

"Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;

Meclis lokantasına ait adisyonu paylaşan Şahan'ın haklı isyanı: Bu gerçek mi?
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Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı! - Son Dakika Magazin


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