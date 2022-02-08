Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak erken seçim formülü: 11 vekil istifa edecek

Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Adisyondaki fiyatlar, piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan oyuncu Şahan Gökbakar da duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"BU GERÇEK Mİ?"

"Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;