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Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? - Son Dakika

Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?

27.12.2021 09:18
Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?

Gaziantep'te bir sitede pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye'nin durumu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediyelere yaptığı 'Sokak hayvanlarını barınaklara toplayın' çağrısı büyük tepki topladı ve belediyeler sokak hayvanlarını toplamaya başladı.

Gaziantep'te iki pitbull köpeğinin saldırarak yaraladığı Asiye'nin yaşadığı olay Türkiye'yi derinden yaraladı. Olay sonrası sokak hayvanlarına karşı başlatılan toplama girişimine karşı sanatçılardan tepkiler gelmeye başladı.

"BEYAZ TÜRKLER SAHİP ÇIKIN HAYVANLARINIZA"

Gaziantep'te bir sitede pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye'nin durumu tüm Türkiye'yi üzdü. Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelere yaptığı 'Sokak hayvanlarını barınaklara toplayın' çağrısı büyük tepki topladı ve belediyeler sokak hayvanlarını toplamaya başladı. Erdoğan, yaptığı çağrının ardından Gaziantep'te de "İşte, Asiye yavrumuzun başına gelen... Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza" dedi.

Komedyen Şahan Gökbakar'da bu duruma tepki göstererek; "Pitbulların saldırdığı küçük kızı duydum ve çok üzüldüm. Ama şuna anlam veremiyorum; pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? Beyaz Türkler konuya nerden dahil oldu? Pitbull ile beyaz Türklerin ne alakası var? Sokak hayvanları ile konu nerde kesişti?" ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TWEETLERİ:

"Sevgili dostlar, sokak hayvanları ile ilgili ne oluyor? Bana her yerden bi şeyler yolluyorsunuz? Bu hafta sonu herşeyden uzak bir zaman geçirmeye çalıştım. O yuzden takip edemedim. Çok dezenformasyon var. Lütfen tam olarak ne oldugunu yazar mısınız...?"

Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?

"Pitbulların saldırdığı küçük kızı duydum ve çok üzüldüm. Ama şuna anlam veremiyorum; pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? Beya Türkler konuya nerden dahil oldu? Pitbull ile beyaz Türklerin ne alakası var? Sokak hayvanları ile konu nerde kesişti?"

Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?

"Madem sokak hayvanları ile ilgili belediyeler adım atıyor, o zaman bu canlara uygun ortamlar, barınma yerleri yine belediyelerce hazırlanmış olmalıydı değil mi? Yoksa bu, o canlara yapılan bir zulüme dönüşmüş olmuyor mu? Bir kontrol ve düzenleme olmalı..."

Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?
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Şahan Gökbakar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? - Son Dakika Magazin


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