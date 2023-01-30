Netflix'in Şahmaran paylaşımını gören Mahir Günşıray'dan tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız - Son Dakika
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Netflix'in Şahmaran paylaşımını gören Mahir Günşıray'dan tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız

30.01.2023 14:44

Şahmaran dizisinde oynayan usta oyuncu Mahir Günşıray, Netflix'in sadece Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'in ismini geçirdiği paylaşımlar yapmasına, "Bravo, 3 kişilik dizi yapmışsınız" diyerek tepki gösterdi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te vizyona girdi. Yayınladığı ilk günden beri cüretkar sahneleriyle gündemden düşmeyen dizinin sadece başrol oyuncularının adının anılması kadroda yer alan usta oyuncu Mahir Günşıray'ı sinirlendirdi.

"3 KİŞİLİK DİZİ YAPMIŞSINIZ"

Netflix'in Instagram hesabından Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in fotoğrafları paylaşılarak "Şahsu, Maran ve Cihan... Sabaha kadar dinleyeceklerim sıralı tam liste" notu eklendi. Paylaşıma yorum yapan Günşıray, "Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim" yazarak tepki gösterdi.

Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız
Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız
Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız
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Mahir Günşıray, Şahmaran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Netflix'in Şahmaran paylaşımını gören Mahir Günşıray'dan tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netflix'in Şahmaran paylaşımını gören Mahir Günşıray'dan tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız - Son Dakika
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