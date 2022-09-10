Hadise İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde İzleyenleri Büyüledi

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz performanslar sergilemeye devam ediyor.

Aşk Kaç Beden Giyer şarkısıyla coşkulu bir konser açılışı yapan Hadise, şarkıları, dansı ve güzelliği ile Kadıköy'lüleri büyüledi. 2 saate yakın durmadan dans edip, şarkı söyleyen Hadise, sahne üstü hakimiyeti ve tükenmek bilmeyen enerjisi ile zirvedeki yerinin yine hakkını verdi.

Son yılların en güçlü slow şarkılarından biri olan 'Küçük Bir Yol'un hikayesini anlatan Hadise, altın rengi mini elbisesi ile göz kamaştırdı.

Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konserler veren Hadise, uzun soluklu kariyerine tüm hızıyla şarkılar yayımlayarak devam ediyor.