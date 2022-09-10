Hadise İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde İzleyenleri Büyüledi - Son Dakika
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Hadise İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde İzleyenleri Büyüledi

10.09.2022 21:59
Hadise İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde İzleyenleri Büyüledi

Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 09 Eylül 2022 cuma akşamı Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Festival Park Kadıköy sahnesinde sevenleri ile buluştu.

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz performanslar sergilemeye devam ediyor.

Aşk Kaç Beden Giyer şarkısıyla coşkulu bir konser açılışı yapan Hadise, şarkıları, dansı ve güzelliği ile Kadıköy'lüleri büyüledi. 2 saate yakın durmadan dans edip, şarkı söyleyen Hadise, sahne üstü hakimiyeti ve tükenmek bilmeyen enerjisi ile zirvedeki yerinin yine hakkını verdi.

Son yılların en güçlü slow şarkılarından biri olan 'Küçük Bir Yol'un hikayesini anlatan Hadise, altın rengi mini elbisesi ile göz kamaştırdı.

Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konserler veren Hadise, uzun soluklu kariyerine tüm hızıyla şarkılar yayımlayarak devam ediyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Kadıköy, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde İzleyenleri Büyüledi - Son Dakika

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