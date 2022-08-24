Gülşen'in Bodrum Tarzı

Pop müziğin yıldızı Gülşen, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Kerki Solfej organizasyonuyla Bodrumlularla buluşan Gülşen, bitmek bilmeyen enerjisiyle dinleyicisini mest etti. BtcTurk PRO sahnesinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren ünlü sanatçı, performansıyla yine kendine hayran bıraktı.

Günler öncesinden tüm biletleri tüketen Gülşen, hayranları konser saatler kala kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Züleyha Kuru imzalı zincir ve taşlardan oluşan bir elbise tercih eden Gülşen her zaman olduğu gibi güzelliği ve zarafetiyle büyük beğeni topladı.

Hit olan şarkılarından oluşan muhteşem repertuarı ve cesur dans şovlarıyla Bodrum Antik Tiyatro'yu ayağa kaldıran Gülşen, konserini "Bangır Bangır" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.