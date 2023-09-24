Sahneye atılan çakmak, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına isabet etti - Son Dakika

Sahneye atılan çakmak, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına isabet etti

Son Güncelleme: 24.09.2023 23:37

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, konserde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak kafasına isabet etti.

Konserinde şarkı söyleyen ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına sahneye atılan bir çakmak isabet etti. Görüntüler, konserde bulunan bir dinleyici tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ANKARA'DA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu.

Sahneye atılan çakmak, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına isabet etti

ÇAKMAK KAFASINA İSABET ETTİ

Ünlü şarkıcı, sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Bir kişinin attığı çakmak, Fatma Turgut'un kafasına isabet etti.

Sahneye atılan çakmak, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına isabet etti

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Fatma Turgut, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahneye atılan çakmak, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahneye atılan çakmak, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına isabet etti - Son Dakika
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