Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi - Son Dakika
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Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi

31.07.2023 22:31

Bir dönem Türkiye'nin sık duyduğu, son zamanlarda ise bir mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro talep ettiği görüntülerle gündem olan Ajdar'ın turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söyledi. Ajdar'ın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla bir dönem Türkiye'nin sık sık ismini duyduğu Ajdar, son zamanlarda ise mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro istediği görüntülerle gündem oldu.

80 TL'YE 4 SAAT BOYUNCA ŞARKI SÖYLEDİ

Sosyal medyaya düşen en son görüntülerde Ajdar'ın talep ettiği 3 milyon 750 bin euro yerine turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylediği ortaya çıktı.

Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi
Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi

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Ajdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi - Son Dakika
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