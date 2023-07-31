Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla bir dönem Türkiye'nin sık sık ismini duyduğu Ajdar, son zamanlarda ise mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro istediği görüntülerle gündem oldu.

80 TL'YE 4 SAAT BOYUNCA ŞARKI SÖYLEDİ

Sosyal medyaya düşen en son görüntülerde Ajdar'ın talep ettiği 3 milyon 750 bin euro yerine turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylediği ortaya çıktı.