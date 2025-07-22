Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisinin İkinci Sezonu İptal Edildi

Bir dönem hem yaşanan talihsizlikler hem de ekran başarısıyla gündem olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için beklenen ikinci sezon iptal edildi. Medyapım imzalı yapım, ilk sezon boyunca iki farklı yangın vakasıyla sarsılmış, set çalışanı Serkan Sükyan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı.

PEŞ PEŞE GELEN YANGINLAR SEZONU GÖLGELEDİ

Dizinin 3. bölüm çekimlerinin ardından plato alanında çıkan ilk yangın nedeniyle sete ara verilmiş, ardından prodüksiyon kaldığı yerden devam etmişti. Ancak yayın sonrası bu kez Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi'nde bulunan set alanında ikinci bir yangın meydana gelmişti. Bu korkunç olayda set çalışanı Serkan Sükyan yaşamını yitirmiş, yapım ekibi ve oyuncular büyük bir yıkım yaşamıştı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLAMIŞTI AMA KARAR DEĞİŞTİ

Yaşanan felaketlere rağmen ekran macerasını sürdüren dizi, sezon finaliyle birlikte ikinci sezonda devam edeceğini açıklamıştı. Oyuncuların tatilden döneceği ve çekimlere başlanacağı beklenirken, yapım şirketi ani bir kararla projeyi sonlandırdı. Diziye yakın kaynaklar, iptal kararının arkasında yatan en önemli nedenin "artan yapım maliyetleri" olduğunu belirtiyor. Şakir Paşa Ailesi dizisi böylece ardında büyük emekler, yaşanan kayıplar ve tamamlanamayan planlarla ekran yolculuğunu noktaladı.