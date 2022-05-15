Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu - Son Dakika

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi, oyuncu ve şarkıcı Elif Yılmaz , 2022'ye girerken yeni yıldan aşk dileğinde bulunmuştu. Yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yılmaz, iş hayatının yanı sıra aşk hayatında da aradığını buldu. Güzel yıldız, Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişki yaşamaya başladı.

KUTLAMALARDA ORTAYA ÇIKTI

Sürpriz birliktelik, çiftin Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına birlikte katılmasıyla ortaya çıktı. 3 aydır görüşen Elif Yılmaz ve Batuhan Kör, aşklarını sosyal medyada da ilan etti.

SEVGİLİSİNİN FORMASINI GİYDİ