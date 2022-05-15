Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu - Son Dakika
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Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu

15.05.2022 14:49
Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu

Model Elif Yılmaz'ın yılbaşı dileği gerçek oldu! 2022'ye girerken aşk dileyen güzel yıldız, Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişki yaşamaya başladı. İşte detaylar...

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi, oyuncu ve şarkıcı Elif Yılmaz, 2022'ye girerken yeni yıldan aşk dileğinde bulunmuştu. Yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yılmaz, iş hayatının yanı sıra aşk hayatında da aradığını buldu. Güzel yıldız, Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişki yaşamaya başladı.

KUTLAMALARDA ORTAYA ÇIKTI

Sürpriz birliktelik, çiftin Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına birlikte katılmasıyla ortaya çıktı. 3 aydır görüşen Elif Yılmaz ve Batuhan Kör, aşklarını sosyal medyada da ilan etti.

SEVGİLİSİNİN FORMASINI GİYDİ

Sevgilisinin formasını giyen Elif Yılmaz, ona sarılarak verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı. Batuhan Kör de aynı kareyi kendi sayfasında yayınlayarak ilişkisini herkese duyurdu. Fotoğraflar her iki ismin de takipçilerini sevindirdi. İkiliye ilişkileriyle ilgili mesaj yağdı.

Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu
Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu
Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu
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Miss Fashion, Elif Yılmaz, Turkey, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şampiyonluk Kutlamasında Aşkını Duyurdu - Son Dakika


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