Samsun\'da Kadınlar Korosu 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Verdi

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adının dolandırıcılık için kullanıldığını belirtti. Çağlayan, Doğa Yatırım adlı bir şirketin, kendisinin ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Çağlayan, sponsorlu reklam olarak karşısına çıkan bu dolandırıcılığa itibar edilmemesi ve paranın korunması gerektiğini vurguladı. Kendisinin hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir anlaşması olmadığını belirtti.