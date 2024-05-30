Sanatçı Ahmet Uğurlu\'nun cenazesi yarın defnedilecek

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Acı haberi sanatçının eşi Necef Uğurlu, yakın dostlarına mesaj atarak duyurdu…

Uzunca bir süredir kanser hastalığıyla boğuşan ve bunun için ilik nakli dahi olan Ahmet Uğurlu yarın (Cuma) toprağa verilecek…

Necef Uğurlu'dan magazinkolik.com olarak aldığımız bilgiye göre sanatçının cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra, Anadolu Hisarı Mezarlığında toprağa verilecek…