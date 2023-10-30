Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda hastanelik oldu

71 yaşındaki sanatçı Fuat Saka, Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede şarkılarını seslendiren Saka, fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

İLK MÜDAHALEYİ BALODAKİ HEKİMLER YAPTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Haydar Ergülen'in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı "100'üncü Yıl Marşı" adından söz ettiren Fuat Saka, sahnede fenalaştı. İlk müdahalesi balodaki hekimler tarafından yapılan sanatçı, ambulansıyla gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Balonun düzenlendiği salonda sedyeyle çıkarılan Saka'nın tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi.