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Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda hastanelik oldu - Son Dakika

Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda hastanelik oldu

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:02

Cumhuriyet 100. yılı kutlaması için Trabzon'da düzenlenen baloda sahne alan Fuat Saka, tansiyon sorunu yaşadığı için hastaneye kaldırıldı.

71 yaşındaki sanatçı Fuat Saka, Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede şarkılarını seslendiren Saka, fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

İLK MÜDAHALEYİ BALODAKİ HEKİMLER YAPTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Haydar Ergülen'in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı "100'üncü Yıl Marşı" adından söz ettiren Fuat Saka, sahnede fenalaştı. İlk müdahalesi balodaki hekimler tarafından yapılan sanatçı, ambulansıyla gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Balonun düzenlendiği salonda sedyeyle çıkarılan Saka'nın tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi.

Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet, Fuat Saka, Trabzon, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Fuat Saka, Cumhuriyet Balosu'nda hastanelik oldu - Son Dakika
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