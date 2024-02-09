'Sandık Kokusu' Dizisinin Oyuncusu Metin Akdülger Trafikte Tartıştığı Adamı Tartakladığı İddia Edildi - Son Dakika
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'Sandık Kokusu' Dizisinin Oyuncusu Metin Akdülger Trafikte Tartıştığı Adamı Tartakladığı İddia Edildi

\'Sandık Kokusu\' Dizisinin Oyuncusu Metin Akdülger Trafikte Tartıştığı Adamı Tartakladığı İddia Edildi

Metin Akdülger'in 'Sandık Kokusu' dizisinde canlandırdığı 'Atilla' karakterinin trafikte tartıştığı bir adamı tartakladığı iddia edildi. Akdülger, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini ve bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını açıkladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın yol alma-verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza olduğunu belirtti ve kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şeyin söz konusu olmadığını vurguladı. Akdülger, kaza sonrasında iletişim bilgilerini aldıklarını ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürdüklerini ifade etti.

09.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
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'Sandık Kokusu' dizisinde 'Atilla' karakterini canlandıran Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı bir adamı tartakladığı iddia edildi.

Açıklama yapan Akdülger, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini, bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını söyledi.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

metinakdulger-aciklama.jpg

"Bugün hakkımda çıkan trafikte yaşadığım tatsız hadise ile ilgili haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yol alma-verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza yaşadım ve anın verdiği gerginlikten kaynaklı aramızda diğer aracın sürücüsü ile bir münakaşa geçti.

'ÜZERİME GELDİĞİNİ SANDIM'

Haberde belirtildiği gibi kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şey söz konusu değildir. Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir.

Kaza sonrasında birbirimizden iletişim bilgilerimizi aldık ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürüyoruz. Bu şekilde kamuoyuna yansıdığım ve bana değer veren insanları mahcup hissettirdiğim için üzgünüm."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin 'Sandık Kokusu' Dizisinin Oyuncusu Metin Akdülger Trafikte Tartıştığı Adamı Tartakladığı İddia Edildi - Son Dakika


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