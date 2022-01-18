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Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? - Son Dakika

Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?

18.01.2022 14:42

FOX ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor. Sevilen dizide Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştı. Bu durum etkisi sürdürecek. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Her hafta Salı günleri yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin rol aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 15. bölümüyle bu akşam ekranlarda. Yeni bölümde Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE BUGÜN NELER OLACAK?

Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır.Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen'in oyunun bozmaya kararlıdır…

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Evlilik Hakkında Her Şey, Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? - Son Dakika
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