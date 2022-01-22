Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!

Son günlerde özel hayatıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler'deki evine girerken saplantılı hayranının saldırısına uğradı. Maslak'taki bir mekandan çıkarken objektiflere takılan ve bir hayli keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, yaşadığı saldırı olayıyla ilgili sessizliğini bozdu.

"CİDDİ ŞEYLER YAPACAĞINI DÜŞÜNMEDİK, ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Magazin Kuryesi kamerasına konuşan Serenay Sarıkaya, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" dedi.

"YARDIMCIMA DA SALDIRDI"

Saldıran şahsı tanımadığını söyleyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

SEVGİLİSİ KORUMA ORDUSU YIĞDI

Serenay Sarıkaya'nın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen, olay sonrası Sarıkaya'nın evinin önüne dört kişilik koruma ordusu yerleştirmişti.