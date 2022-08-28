Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz - Son Dakika
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Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz

28.08.2022 12:36

Şarkıcı Aynur Aydın, imam hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'e destek verdi. Gülşen'in başörtülü hayranına sarıldığı ana ait fotoğrafı paylaşan Aydın, "Gülşen bir an önce serbest bırakılmalıdır" notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda konser verdiği sırada sahnede İmam Hatiplilere "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen, gelen tepkilerin ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı daha sonra ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı.

BAŞÖRTÜLÜ HAYRANINA SARILDIĞI ANI PAYLAŞTI

Gülşen'in tutuklanmasına ise sanat ve siyaset dünyasından birçok isim tepki gösterirken şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aydın Gülşen'in konseri sırasında yanına gelen başörtülü hayranına sarıldığı ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Gülşen bir an önce serbest bırakılmalıdır" notunu düştü.

Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Aynur Aydın bu fotoğrafı paylaştı: İslam hoşgörü dinidir

"GÜLŞEN HİÇBİR ZAMAN AYRIŞTIRMADI"

Paylaşıma anlam veremeyen birkaç kişiye güzel şarkıcı şu cevabı verdi: "Ne alaka?" diye soranlara söylüyorum, günlerdir kadına etmediğiniz hakaret kalmadı! Dinsiz imansız kutsalımıza hakaret etti dediniz. Halkı ayrıştırıyor kutuplaştırıyor dediniz! Gülşen hiçbir zaman ayrıştırmadı toplumu, aksine herkes özgürdür deyip kucakladı bütün herkesi."

Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Aynur Aydın bu fotoğrafı paylaştı: İslam hoşgörü dinidir

"İSLAM DİNİ HOŞGÖRÜ DİNİDİR"

"İslam dini hoşgörü dinidir. Keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz, bu kadar nefretle yazıp çizmeseniz. Çok üzücü hepimiz bu ülkenin bu vatanın evlatlarıyız. Daha anlayışlı olsak keşke."

Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Aynur Aydın bu fotoğrafı paylaştı: İslam hoşgörü dinidir
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Aynur Aydın, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz - Son Dakika
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