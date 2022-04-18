Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi - Son Dakika

Magosa Limanı adlı Kıbrıs türküsünü hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirip Ahmet Kaya'nın isteğini yerine getiren Fatma Güneşer, çok beğenilen şarkıya önceki gün klip çekti.

VEFAT ETTİ TURNEYİ GÖREMEDİ

Ahmet Kaya'nın da sahne aldığı İsviçre konserinde kendisinden hem Türkçe hem de Kürtçe sözler olan bir şarkı seslendirmesini istediğini söyleyen Fatma Güneşer "O gün grubumuz ve kendisinin sahne alacağı bir turne için anlaşmıştık fakat kendisi vefat ettiği için turne gerçekleşememişti, ben de onun bana olan vasiyetini yerine getirdim ve bu şarkıyı seslendirdim" dedi.

İKİ DİL 'MAGOSA LİMANI'NDA BULUŞTU

Ahmet Kaya'nın kendisine "Siz her iki dili de çok iyi seslendiriyorsunuz benim yapmak istediğimi siz yapın ve içinde hem Türkçe hem de Kürtçe sözler olan tek bir şarkı seslendirin dediğini belirten Fatma Güneşer "Ben de 22 yıl sonra Ahmet Kaya'nın isteğini yerine getirdim, barış için hepimizin bu ülkede barış içinde yaşaması için Magosa Limanı adlı duygusal Kıbrıs türküsünü hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirdim" dedi.

FOTOĞRAFI YANINDAN AYIRMIYOR

Fatma Güneşer önceki gün Fatih stüdyolarında çektiği klipte müzisyen arkadaşları ile Magosa Limanı adlı şarkıyı seslendirdi. Güneşer İsviçre konserinde beraber resim çektiği Ahmet Kaya'nın fotoğrafını her zaman yanından ayırmadığını sözlerine ekledi.

Magosa Limanı şarkısının ardından İbrahim Tatlıses'in 'Kurşuna Gerek Yok' adlı şarkısını seslendirdiğini ve bu yeni şarkıya da klip çekeceğini söyleyen Güneşer klip çekiminde siyah bir kıyafet giydi.