Kepçe Kulak Eleştirilerine Cevap Verdi - Son Dakika
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Kepçe Kulak Eleştirilerine Cevap Verdi

09.10.2022 14:22
Kepçe Kulak Eleştirilerine Cevap Verdi

Şarkıcı Melek Mosso "Sık sık yazıyorlar 'şu kepçe kulaklarını artık yaptır' diye. Ama beni ben yapan şeylerden uzaklaşmıyorum. Küçükken kafamdan büyük kulaklarım vardı. Hala da kepçeyim ve kulaklarımı seviyorum" diyerek kulaklarının kepçeliğinden rahatsız olmadığını söyledi.

Melek Mosso ve Haluk Levent, Mustafa Egemen Şener'in sahibi olduğu H Grup'un özel gecesi, önceki gün Günay Restoran'da gerçekleşti. Sanat dünyasının ünlü isimleri ve iş insanlarının katıldığı etkinlikte sahneye çıktı.

"ŞARKICI OLMAK ANNEMİN HAYALİYDİ"

Harbiye konserinde annesini sahneye alan ve onunla birlikte şarkı söyleyen Melek Mosso "Annemi sahneye çıkardım çünkü bu onun hayaliydi şarkıcı olmak, şarkı söylemek isterdi sanırım ben bununla büyüdüm. Onu da bir kere sahnede görmek istedim, bu heyecanı o da yaşasın istedim. İnanılmaz güzel bir hatıra oldu bizim için" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sahnede saçını kesen Mosso sözlerine şöyle devam etti: "Saçımı kesmek planlanmış bir şey değildi, konserden iki gün önce İranlı bir yönetmenin videosunu izledim. Türk sanatçılardan da destek istiyordu. 'Bir şeyler yaparsanız biz de daha çok cesaretleneceğiz, halk da güçlü hissedecek kendini' dedi. Akabinde bunu yapmak aklıma geldi, farkındalık yaratması için. Amacı kitlelere, insanlara ulaşmaktı. Ben de üzerime düşeni yaptım. İki gün önce rüyamda İranlı kadınları kurtarıyordum. Yaşananlara çok üzülüyorum ve kahroluyorum."

"KULAKLARIMI SEVİYORUM"

Estetiğe karşı olmadığının da altını çizen Melek Mosso "40'lara dayandığımızda tabii ki yaptırırız. İnsan kendini iyi hissettiği ne varsa yapsın zaten estetiğe falan karşı değilim. Ama ben kulaklarımı seviyorum. Küçükken kafam küçük, kulaklarım ondan çok daha büyüktü. Zaman içinde kendi kendine toparladı ve normale döndüm. Hala da kepçeyim. Sık sık yazıyorlar 'şu kulaklarını artık yaptır' diye. Ama beni ben yapan şeylerden uzaklaşmıyorum. Özellikle de yüzümle ilgili" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Haluk Levent, Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kepçe Kulak Eleştirilerine Cevap Verdi - Son Dakika

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