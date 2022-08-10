Gizli Düğünden İlk Kare! İşte Hamile Eşi...

İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti

Kaynak: Snob Magazin

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