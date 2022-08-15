Demet ve Oğuzhan Kına'yı Patlattı

Son yıllarda başarılı hit'lerle imza atan Tan'ın 'Kına' şarkısı düğünlerin, nikahların ve nişanların adeta olmazsa olmazları arasına girdi. Demet Özdemir'i kendi hesabından paylaşınca viral olan şarkı, bu yaz gelin ve damat adaylarının arşivinde ayrıcalıklı yerini aldı.

DEMET'İN DANSINA BAYILDIM

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen şarkıcı Berna Tan, "Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un şarkımı paylaşmasıyla çok mutlu oldum. Kına'nın başarıyı yakalayacağından emindim. Çünkü samimi duygular içeriyor. Demet'in doğal dansına da bayıldım. Şarkının güzelliğine güzellik kattı. Zaten birbirlerine çok yakıştırdığım bir çift, umarım her zaman mutlu olurlar. 26 Ağustos'ta Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sahne alarak mutluluklarına ortak olmak istiyorum" diye konuştu.