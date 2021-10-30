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Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım - Son Dakika

Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım

30.10.2021 14:01

Gökay Kalaycıoğlu'nun Uçankuş TV'de yayınlanan programına konuk olan şarkıcı Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Bu olay benim bitişim oldu" sözlerine yer verdi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Cumartesi Magazin'in bugünkü konuğu 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Serpil Benay oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"İSTİSMAR EDİLMEM BENİM BİTİŞİM OLDU"

"Cinsel istismara uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına maruz kaldığını söyledi. Yaşadığı olaydan sonra kariyerinin bittiğini söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunun. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.

Şarkıcı Serpil Benay'dan çok konuşulacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım

"İBRAHİM TATLISES'İN MAĞDURLARINI ÇAĞIRSAN 5 SENE PROGRAM YAPARSIN"

Dans sanatçısı Leyla Adalı'nın İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle şeyler bana çok geliyor. Benim yaşadığım bunlar hepsi aynı şeyler işte. Gazino kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsa burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?"

İbrahim Tatlıses'in hakkındaki iddialara ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım

İbrahim Tatlıses, Uçankuş TV, Cumartesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım - Son Dakika
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