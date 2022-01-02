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Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti: Sarhoş çıktı - Son Dakika

Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti: Sarhoş çıktı

02.01.2022 22:52

Yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Türkiye, 2022'ye ünlü şarkıcıların çeşitli mekanlardaki performanslarıyla 'merhaba' dedi. Bu yılbaşında Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti.

"SAHNEYE SARHOŞ ÇIKTI" İDDİASI

Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

YENİ ÇALIŞMASIYLA HAYRANLARIYLA BULUŞMUŞTU

Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu parçalarından oluşan maxi single çalışmasının çıkışını 'Perişanım Şimdi'yle yaptı. Özerk, 'Yazık', 'Sorma', 'Yalnızlık Senfonisi' ve 'Güllerim Soldu' eserlerini de yeniden yorumladı.

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Tuğba Özerk, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti: Sarhoş çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti: Sarhoş çıktı - Son Dakika
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