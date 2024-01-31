Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Uludağ\'daki fiyatlara sitem etti: Et yemeği 3 bin 700 TL

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Şarkıları, kıyafet tercihleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yeliz Yeşilmen, okulların tatile girmesiyle çocuklarını Uludağ'a tatile götürdü. Tatilinden kareleri sık sık yayınlayan Yeşilmen, fiyatlara sitem etti.

"ET YEMEĞİ 3 BİN 700 TL"

Instagram hesabından Uludağ'daki fiyatları açıklayan Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, minik tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL. Uludağ fiyatları karşısında şok geçiren ben. Bu arada kayak dersleri bir saatlik 2 bin TL, kaymak için kiraladığınız ekipman 850 TL böyle gidiyor" dedi.

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Önceki gün çocuklarıyla bowlinge giden Yeliz Yeşilmen, siyah taytı ve kalçasıyla dikkat çekmişti. Görüntüsüyle kısa sürede gündem olan şarkıcı için "Korseli çamaşır giymiş" ve "Kalçasına estetik yaptırmış" yorumları yapılmıştı. Yeşilmen ise hakkındaki iddiayı hemen yalanlayarak kalçasının doğal olduğunu belirtmişti.