Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

“Arka Sokaklar” dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, sosyal medya paylaşımlarıyla aşk iddialarını doğruladı. Tatilden paylaştıkları kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

TATİL PAYLAŞIMLARI İDDİALARI DOĞRULADI

Kanal D'nin uzun yıllardır ekranlarda olan dizisi "Arka Sokaklar"da birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflar paylaşan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak tutmak yerine takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

BEYAZ KALP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Felicia Sağnak'ın Sarp Levendoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisiyle paylaşması, takipçileri tarafından aşk ilanı olarak yorumlandı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımlar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

YAŞ FARKI DA GÜNDEM OLDU

Çiftin ilişkisi kadar aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. 44 yaşındaki Sarp Levendoğlu ile 28 yaşındaki Felicia Sağnak arasındaki 16 yaş farkı, takipçilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.