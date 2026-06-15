Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi - Son Dakika
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Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
15.06.2026 13:25
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Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir konuşulan aşk iddialarını tatil paylaşımlarıyla doğruladı. Sağnak'ın birlikte çekildikleri fotoğrafları beyaz kalp emojisiyle paylaşması dikkat çekerken, çiftin ilişkisi kadar aralarındaki 16 yaş farkı da gündem oldu.

“Arka Sokaklar” dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, sosyal medya paylaşımlarıyla aşk iddialarını doğruladı. Tatilden paylaştıkları kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

TATİL PAYLAŞIMLARI İDDİALARI DOĞRULADI

Kanal D'nin uzun yıllardır ekranlarda olan dizisi "Arka Sokaklar"da birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflar paylaşan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak tutmak yerine takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

BEYAZ KALP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Felicia Sağnak'ın Sarp Levendoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisiyle paylaşması, takipçileri tarafından aşk ilanı olarak yorumlandı.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımlar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

YAŞ FARKI DA GÜNDEM OLDU

Çiftin ilişkisi kadar aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. 44 yaşındaki Sarp Levendoğlu ile 28 yaşındaki Felicia Sağnak arasındaki 16 yaş farkı, takipçilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar, Magazin, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    zina yapmanın Sosyetedeki karşılığı Aşka gelmek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi - Son Dakika
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