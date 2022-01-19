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Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü - Son Dakika

Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü

19.01.2022 11:57
Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sarıkaya'nın adı son olarak iş insanı Umut Evirgen ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafından sonra ikiliden ilk kare gelmişti. Ünlü çiftten kötü haber çabuk geldi. İddiaya göre Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı.

Birkaç ay önce Serenay Sarıkaya'nın, Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği iddia edilmişti. Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri gündem olmuştu.

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü

İLİŞKİLERİ BELGELENMİŞTİ

Ardından rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, bir günlük arayı fırsat bilip, İstanbul'a gelmişti. Rumelihisarı'nda arkadaşlarıyla hasret gideren oyuncu, Umut Evirgen'in aracında görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti.

AŞKLARI ÇABUK BİTTİ

Hürriyet'in haberine göre; Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinin yollarını ayırdığı öğrenildi. Çift, âşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdı.

Oyuncu Seranay Sarıkaya'nın bir süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen'den ayrıldığı ortaya çıktı. Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü.

Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü

3 aydır ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen'den gelmişti. İşletmeci, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" demişti. Çift, Evirgen'in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

EYFEL MANZARALI OTELDE KALDILAR

Yaklaşık altı aydır birlikte olan Sarıkaya ile Evirgen, 2022 yılını da Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konaklayan ikili, birkaç gün sonra İstanbul'a dönmüştü. Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Umut Evirgen'in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya'nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.

YORUMLAR (1)
  • Kimyaci Kimyacı: böyle şeylere aşk deyip durmayın aşkın değerini düşürüyorsunuz. gerçekten aşk olsa hiç bitmez Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şaşırtan ayrılık! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı kısa sürdü - Son Dakika
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