Diddy\'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı

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Skandal iddialarda gündem olan Sean Diddy Combs, üçüncü kez kefaletle serbest bırakılma talebinde bulundu ve seks ticareti davası öncesinde toplum için 'bir tehdit olmadığını' iddia etti. Rapçiye ait yeni yayılan videoda ise baygın bir DJ görülmesi kafaları oldukça karıştırdı.

Diddy'nin hukuk ekibi rapçinin ayrıca haftalık uyuşturucu testlerinden geçeceğine ve tanık olarak kabul edilen kimseyle görüşmeyeceğine söz verdiğini söyledi. Avukatlar, federal savcıların iddialarına rağmen, Combs'un olası bir kaçma riski taşımadığını ve "toplum için bir tehdit olmadığını" savunuyor.

Diddy, kendisine yöneltilen yeni iddiaları da reddetti. Avukatı Erica Wolff yaptığı açıklamada "Bay Combs'un hukuk ekibinin vurguladığı gibi, pervasız bir medya sirkine dönüşen bu olayda her asılsız iddia ele alınamaz. Bununla birlikte, Bay Combs, küçükler de dahil olmak üzere herhangi birine cinsel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin olarak reddediyor, kategorik olarak yanlış ve iftira niteliğinde değerlendiriyor. Masumiyetini kanıtlamayı ve gerçeğin spekülasyona değil, kanıtlara dayalı olarak ortaya çıkacağı mahkemede kendini haklı çıkarmayı dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Sean 'Diddy' Combs'un skandal partilerinden yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. O kayıtlardan birinde Combs baygın bir İngiliz DJ ile alay ediyor. 2000'lerin başı olduğu tahmin edilen görüntülerde Londra'da bir ev partisinde Simian Mobile Disco ikilisinden DJ James Ford'a baygınlık geçirtmekle övünürken görülüyor. Rapçi kayıt halindeki kameraya şunları söyledi "Londra'daki beyaz adama P. Diddy partisine geldiğinde başına geleceklerden habersiz herkes için ibretlik görüntü... İşte beyaz adamın başına gelenler. 'Ve bu Semi Mobile Disco'dan James! DJ'lerin bayılmaması gerekir! Ama partilerimden birine geldiklerinde başlarına gelenler bunlar'

Sean "Diddy" Combs'un annesi ise, oğlunun cinsel taciz nedeniyle onlarca hukuki davayla karşı karşıya olması ve geçen ay kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir iddianamenin ardından federal duruşmayı beklemesi nedeniyle, Instagram'da yaptığı uzun bir açıklamayla ona karşı yapılan söylemi "kamuoyunda linç" olarak nitelendirdi ve oğlunu savundu.