Ses ver Şebnem Ferah! Hayranlarından imza kampanyası - Son Dakika
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Ses ver Şebnem Ferah! Hayranlarından imza kampanyası

Ses ver Şebnem Ferah! Hayranlarından imza kampanyası

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah için bir hayranı tarafından başlatılan imza kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyada, Ferah'a seslenilerek sağlık durumu hakkında açıklama yapması istendi ve dönüşünü heyecanla bekledikleri belirtildi. Kampanya kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı.

03.05.2024 17:09
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Rock şarkıcısının sağlığını da merak eden bir hayranı kampanya platformu Change.org'da imza kampanyası başlatarak ünlü isme seslenerek "Ses ver Şebnem Ferah!" dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü rock şarkıcısı Şebnem Ferah için imza kampanyası başlatıldı. Bir hayranı tarafından başlatılan "Ses ver Şebnem Ferah" kampanyası büyük ilgi gördü. Hayranı tarafından başlatılan imza kampanyasında şu ifadelere yer verildi.

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"-Bize küçük bir açıklama yapmanızı rica ediyoruz. Çünkü uzun bir süre belirsizlik içinde beklemek artık akıllarda pek çok soru işareti biriktirmeye başladı. Sizden gelen her şeye razıyız yani her türlü kararınıza saygı duyarız" şeklinde sesleniyor.

"-Bizim için en önemlisi sağlığınız ve mutluluğunuz. Hepimize malum ki epeydir sahnelerden ve sevenlerinizden uzaksınız. Bu süreçte sizi kendisi için keşfeden, seven, takibe başlayan çok geniş genç bir kitle oluştu. Bahsi geçen genç kitle olarak bizler ve sizi daha önceden bilen dinleyicileriniz, dönmenizi ve 2021 yılında bahsettiğiniz albümü büyük heyecanla bekliyoruz. Sizin tarafınızdan bilgilenelim ki ona göre beklentiye girip girmeyeceğimize karar verelim. Umarız sağlığınız yerinde, mutlu ve huzurlu günler geçiriyorsunuzdur. Bizim için en önemlisi bu" denildi.

Ünlü isim için başlatılan kampanya kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ses ver Şebnem Ferah! Hayranlarından imza kampanyası - Son Dakika

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