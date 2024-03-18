Şebnem ve Mesut için yeni bir hayat başlar. Yaşanan onca şeyden sonra ilişkileri sarsılan Mesut ve Şebnem, aşklarına sahip çıkmaya kararlıdırlar. Şebnem'in uğradığı suikast ise tüm gündemlerini değiştirir.
Oklar çok fazla kişiyi işaret etmektedir. Mesut ise bunu yapanı bulmaya kararlıdır. Gümüşçü Vakfı, Şebnem'in başkanlığı şerefine geleneksel yemek davetini düzenler.
Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin davetli olduğu bu yemek, büyük bir skandala neden olur. Diğer yanda ise Onur cezaevinden çıkar.
Ve Demir'le yüzleşir. Demir ve Onur'un yüzleşmesi Şebnem'in bir seçim yapmasına neden olacaktır!
Son Dakika › Magazin › Şebnem ve Mesut'un Hayatı Değişiyor - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 18-24 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Nil Ünal, rutin kontroller için doktoruna ziyaret ettiğini ve dostlukları nedeniyle bunun kendisi için keyif içerdiğini dile getirerek, görsel anlamda zamana meydan okuduklarını ve eserlerinin her dönem dinlendiğini söyledi.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.
Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti. Duygularından bahseden Anwar "Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım" ifadelerini kullandı.
2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beria Özden, telefon görüştüğü eşi Yunus Emre'ye bebeğini düşürdüğü haberini verdikten sonra Aleyna'dan uzak durması gerektiği konusunda uyardı. Özden'in hamileliğine inanmayan Aleyna'nın annesi ise "Kızımı zan altında bırakma, gebeliğin sonlandığını dökümanlarıyla paylaş" dedi. Beria Özden ise "Adadaki sıkıntılar bana bağlayamazsınız. Günah keçisi değilim, bunlar sonra avukatım ilgilenecek" diyerek karşılık verdi.
Levent'in Zeynep'in gidişi hakkında yalan söylediğini öğrenen Meryem büyük bir şok yaşar. Meryem, Levent'e güvenini kaybeder ve bir daha o eve gitmeme kararı alır. Bu durumda tek çıkış yolu Sadi'nin bulduğu damat adayı Affan olacaktır. Ancak Feyza'nın kaderi kendi seçimine bağlıdır. Zeynep ise hala Cüneyd'e kırgın olsa da Cüneyd, onun gönlünü almak için çareler aramaktadır. Levent ise ikilinin birlikteliğinden habersiz gibi davranmak zorundadır. Suavi'nin ölmeden önce doğruları söylemek için vakti daralmıştır.
Şarkıcı Hande Yener'in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin ölüm haberini duyurdu. Annenin 2015 yılında beyin kanaması geçirdiği ve felç riski taşıdığı biliniyordu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ogeday krizi yaşandı. Ogeday, yarışmaya devam etmeme kararı alarak adadan ayrıldı. Ancak Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle saatler sonra yarışmaya geri döndü. Acil durum konseyinde Ogeday'ın gittiğini söyleyen Ilıcalı, birebir görüşme yaparak tavrından rahatsız olduğunu belirtti. Ogeday'ın arkadaşları da onun zor günler geçirdiğini ifade etti. Ogeday ise yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle yarışmadan ayrılmak istediğini ancak Acun Medya ailesinin desteğiyle geri döndüğünü söyledi.
Ramazan ayında sahur yapmadan oruç tutmanın vücut üzerindeki olumsuz etkileri: dehidrasyon, enerji düşüklüğü, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, besin dengesizliği ve performans düşüklüğü. Sahurun faydaları ise su dengesi, enerji sağlama, performans artırma, besin dengesi, mide rahatsızlıklarını önleme ve sosyal/ruhsal faydalar olarak sıralanabilir.
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