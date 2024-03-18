Şebnem ve Mesut'un Hayatı Değişiyor - Son Dakika
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Şebnem ve Mesut'un Hayatı Değişiyor

Şebnem ve Mesut\'un Hayatı Değişiyor

Şebnem ve Mesut, ilişkilerini güçlendirmek için çabalarken Şebnem'in suikasta uğraması her şeyi değiştirir. Mesut, suikastı gerçekleştiren kişiyi bulmak için kararlıdır. Gümüşçü Vakfı'nın düzenlediği yemek daveti ise büyük bir skandala yol açar. Aynı zamanda Onur cezaevinden çıkar ve Demir'le yüzleşir. Şebnem, Demir ve Onur arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

18.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:33
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Şebnem ve Mesut için yeni bir hayat başlar. Yaşanan onca şeyden sonra ilişkileri sarsılan Mesut ve Şebnem, aşklarına sahip çıkmaya kararlıdırlar. Şebnem'in uğradığı suikast ise tüm gündemlerini değiştirir.

Oklar çok fazla kişiyi işaret etmektedir. Mesut ise bunu yapanı bulmaya kararlıdır. Gümüşçü Vakfı, Şebnem'in başkanlığı şerefine geleneksel yemek davetini düzenler.

Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin davetli olduğu bu yemek, büyük bir skandala neden olur. Diğer yanda ise Onur cezaevinden çıkar.

Ve Demir'le yüzleşir. Demir ve Onur'un yüzleşmesi Şebnem'in bir seçim yapmasına neden olacaktır!

Kaynak: Magazinkolik

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