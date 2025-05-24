Seda Akgül\'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönem sabah kuşağı programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan ve sonrasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, dönemin en çok konuşulan yapımlarından "Kısmetse Olur" ile büyük çıkış yakalayan Seda Akgül, ekranlarda kendisine uzun süredir yer bulamıyor.

Televizyon dünyasında bir süredir sessizliğe bürünen Akgül, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akgül, takipçilerine "Görüntülü tarot terapin için DM" notunu bırakarak artık tarot falı baktığını duyurdu. Seda Akgül'ün bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bir zamanlar milyonların izlediği programları sunan Akgül'ün bu yeni yönelimi, pek çok kullanıcıyı şaşırttı. Takipçileri arasında "Nereden nereye…" yorumları dikkat çekerken, bazıları da Akgül'ün bu adımını kişisel dönüşümün bir parçası olarak değerlendirdi.