Seda Mete\'den Kıbrıs sahnesine \'kırmızı\' imza

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra doğal güzelliğiyle de hayranlık uyandıran Seda Mete, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şık tarzıyla her zaman konuşulan sanatçı, bu kez tercihini cesur bir kıyafetten yana kullandı. Sahne için derin yırtmaçlı kırmızı bir elbise giyen Mete, zarafeti ve iddialı stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı. Sosyal medya sayfasından tarzını paylaşan Mete, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mete, repertuarındaki sevilen parçalarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Seda Mete konser sonunda, "Kıbrıs'ta olmak her zaman özel. Bu güzel gecede sizlerle olmak çok kıymetliydi," diyerek sevenlerine teşekkür etti.